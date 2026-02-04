STERIS Aktie
WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754
|
04.02.2026 23:29:16
STERIS Plc Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - STERIS plc (STE) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $192.9 million, or $1.96 per share. This compares with $173.6 million, or $1.75 per share, last year.
Excluding items, STERIS plc reported adjusted earnings of $249.4 million or $2.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.2% to $1.496 billion from $1.370 billion last year.
STERIS plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $192.9 Mln. vs. $173.6 Mln. last year. -EPS: $1.96 vs. $1.75 last year. -Revenue: $1.496 Bln vs. $1.370 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.15 To $ 10.30
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STERIS PLC Registered Shs
|
05.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: STERIS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STERIS von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.01.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STERIS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.01.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STERIS von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
24.12.25
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)