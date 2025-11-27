Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
27.11.2025 16:52:00
Stirling PDF 2.0: Großes Update der Open-Source-Alternative zu Adobe Acrobat
Die PDF-Software Stirling PDF ist in Version 2.0 erschienen. Das Open-Source-Tool bietet künftig Desktop-Apps, Textbearbeitung – und ein neues Lizenzmodell.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
