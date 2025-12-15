NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
15.12.2025 23:10:54
Stock Market Today, Dec. 15: Nvidia Gains on Reports of Strong H200 Demand From China
Nvidia (NASDAQ:NVDA), a leading GPUs and AI solutions developer, closed Monday’s session at $176.29, up 0.73%. Trading volume reached 163 million shares, nearly 15% below its three-month average of 191 million shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
15.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.at)