11.02.2026 00:18:00

Stock-Split Watch: Is Nvidia (NVDA) Next?

Looking back on some of the noteworthy stock splits of 2025, like ServiceNow and Netflix, many investors have been searching for clues that may hint at which stocks will split their stocks in 2026. Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock, for example, has risen about 78% over the past 18 months as of this writing. Between the semiconductor stock's impressive performance and its continued prominence on investors' radars, many are wondering whether Nvidia will soon split its stock.The stock's recent rise, however, isn't a guarantee that management is readying for a stock split in the near future, so let's take a closer look at the factors that provide insight into the likelihood that Nvidia will soon appear on the stock split calendar.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
11.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
