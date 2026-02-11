NVIDIA Aktie
|161,52EUR
|3,02EUR
|1,91%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia vor Quartalszahlen von 235 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern dürfte im vierten Geschäftsquartal einen Umsatz von 67,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies seien rund 2,5 Milliarden Dollar mehr als vom Unternehmen angepeilt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 245,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 188,54
|
Abst. Kursziel*:
29,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 188,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,95%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
