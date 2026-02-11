NVIDIA Aktie

161,52EUR 3,02EUR 1,91%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

11.02.2026 14:32:13

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia vor Quartalszahlen von 235 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern dürfte im vierten Geschäftsquartal einen Umsatz von 67,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies seien rund 2,5 Milliarden Dollar mehr als vom Unternehmen angepeilt./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 188,54 		Abst. Kursziel*:
29,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 188,54 		Abst. Kursziel aktuell:
29,95%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

