NVIDIA Aktie
|160,06EUR
|3,54EUR
|2,26%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. In der KI-Wertschöpfungskette hätten neben den Halbleiter-Favoriten Nvidia und Broadcom unter anderem die Branchenkollegen AMD, Mediatek und Marvell sowie Eaton das größte Ergebnispotenzial, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Intel und Cisco sowie die Serverhersteller Dell und HP Enterprise seien in diesem Bereich indes weniger aktiv, als es sich in der KI-Debatte widerspiegele./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 05:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 188,52
|
Abst. Kursziel*:
45,87%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 188,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,87%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
06:00
|Why AI start-up Hugging Face turned down a $500mn Nvidia deal (Financial Times)
|
27.01.26
|NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus: Warum Evercore trotz positivem Trend vor Kursschwankungen warnt (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)