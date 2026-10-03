Stock-Split Watch: Is Sandisk Next?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) has experienced an unprecedented run since its spinoff in February 2025. Since separating from Western Digital, the stock has risen by over 4,700%!

Amid these gains, the nominal share price of the semiconductor stock has reached as high as $2,354 per share and currently trades at around $1,740 per share as of the time of this writing. Although management has not announced plans to split its stock, it should not surprise investors if Sandisk announces a stock split. Here's why.

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