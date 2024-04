STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag

Der Euro STOXX 50 gibt am Freitagmittag nach.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,42 Prozent tiefer bei 4 915,77 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,240 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,506 Prozent auf 4 911,59 Punkte an der Kurstafel, nach 4 936,57 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 925,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 884,12 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,07 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 19.03.2024, einen Stand von 5 007,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 448,83 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 393,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 8,93 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 1,07 Prozent auf 5,92 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,05 Prozent auf 21,17 EUR), Allianz (+ 0,19 Prozent auf 262,50 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,07 Prozent auf 3,35 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,12 Prozent auf 412,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-1,90 Prozent auf 172,18 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 30,36 EUR), BASF (-1,35 Prozent auf 50,38 EUR), BMW (-1,26 Prozent auf 105,60 EUR) und Bayer (-1,20 Prozent auf 25,93 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 584 988 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 401,088 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,76 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

