STOXX-Handel: nachmittags Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 4 083,15 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 074,44 Zählern und damit 0,050 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 072,42 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 069,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 092,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,380 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 894,04 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.09.2023, einen Wert von 3 946,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 804,66 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 10,78 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 092,67 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 3,88 Prozent auf 47,36 EUR), AstraZeneca (+ 2,20 Prozent auf 103,96 GBP), Richemont (+ 2,08 Prozent auf 120,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,14 Prozent auf 37,33 CHF) und Enel (+ 0,90 Prozent auf 6,61 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Bayer (-1,07 Prozent auf 31,01 EUR), Deutsche Telekom (-1,01 Prozent auf 22,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,57 Prozent auf 62,36 EUR), Nestlé (-0,48 Prozent auf 98,47 CHF) und Roche (-0,47 Prozent auf 252,50 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 240 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 400,275 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

