STOXX-Handel: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Derzeit agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent auf 4 293,32 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,065 Prozent auf 4 294,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 291,72 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 299,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 281,35 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 4 193,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, lag der STOXX 50 bei 3 961,80 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2023, den Wert von 3 918,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4,92 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 317,04 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 2,82 Prozent auf 47,64 EUR), Bayer (+ 1,85 Prozent auf 29,12 EUR), Rio Tinto (+ 1,38 Prozent auf 51,37 GBP), Roche (+ 1,29 Prozent auf 232,10 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,26 Prozent auf 72,26 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Unilever (-2,31 Prozent auf 39,04 GBP), RELX (-1,63 Prozent auf 34,47 GBP), Reckitt Benckiser (-1,06 Prozent auf 58,10 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,76 Prozent auf 418,30 EUR) und Novartis (-0,66 Prozent auf 90,76 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 051 463 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 507,781 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 hat die Bayer-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at