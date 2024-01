STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Mittwoch ging es im STOXX 50 via STOXX letztendlich um 1,51 Prozent auf 4 120,12 Punkte aufwärts. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 4 064,79 Punkten, nach 4 058,75 Punkten am Vortag.

Bei 4 120,99 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 064,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 4 078,15 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, bei 3 843,65 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.01.2023, den Stand von 3 864,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,688 Prozent aufwärts. Bei 4 124,90 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 7,63 Prozent auf 160,76 EUR), Siemens (+ 3,37 Prozent auf 167,50 EUR), Glencore (+ 2,95 Prozent auf 4,17 GBP), UBS (+ 1,79 Prozent auf 25,57 CHF) und Rio Tinto (+ 1,55 Prozent auf 54,94 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Reckitt Benckiser (-0,65 Prozent auf 55,14 GBP), Nestlé (-0,60 Prozent auf 95,32 CHF), Unilever (-0,29 Prozent auf 37,24 GBP), Enel (-0,06 Prozent auf 6,33 EUR) und AstraZeneca (+ 0,02 Prozent auf 104,54 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 236 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 434,614 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 5,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at