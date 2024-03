STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,72 Prozent stärker bei 4 404,10 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,411 Prozent fester bei 4 390,39 Punkten, nach 4 372,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 407,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 376,36 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,514 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 252,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 078,52 Punkte. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 3 816,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 7,63 Prozent. Bei 4 420,04 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2,88 Prozent auf 178,60 EUR), HSBC (+ 2,87 Prozent auf 6,21 GBP), Glencore (+ 2,84) Prozent auf 4,28 GBP), AstraZeneca (+ 2,60 Prozent auf 104,28 GBP) und UBS (+ 2,22 Prozent auf 28,04 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Roche (-2,55 Prozent auf 225,05 CHF), BAT (-1,36 Prozent auf 23,62 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,94 Prozent auf 443,80 EUR), Reckitt Benckiser (-0,76 Prozent auf 43,00 GBP) und Siemens (-0,52 Prozent auf 174,84 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 34 987 139 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 536,328 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,02 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,05 Prozent bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at