NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 555 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftstrends ähnelten denen des Wettbewerbers Hannover Re, der tags zuvor seine Resultate veröffentlicht hatte, schrieb Philip Kett am Dienstag. So sei der Umsatz deutlich zurückgegangen, wohingegen das Betriebsergebnis und der Nettogewinn positiv überrascht hätten. Die Profitabilität bleibe exzellent./rob/la/ag



