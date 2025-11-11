Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

546,00EUR
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

11.11.2025

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 555 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftstrends ähnelten denen des Wettbewerbers Hannover Re, der tags zuvor seine Resultate veröffentlicht hatte, schrieb Philip Kett am Dienstag. So sei der Umsatz deutlich zurückgegangen, wohingegen das Betriebsergebnis und der Nettogewinn positiv überrascht hätten. Die Profitabilität bleibe exzellent./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
555,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
539,40 € 		Abst. Kursziel*:
2,89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
546,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,65%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

