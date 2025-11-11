Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

543,60EUR -1,20EUR -0,22%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

11.11.2025 11:21:53

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe solide abgeschnitten, schrieb Ben Cohen am Dienstag. Der Mitte Dezember anstehende Kapitalmarkttag dürfte indes wohl der größere Kurstreiber für die Aktien sein./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
570,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
539,40 € 		Abst. Kursziel*:
5,67%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
543,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,86%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

