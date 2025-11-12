Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Sowohl der Nettogewinn als auch die Solvenzquote hätten die Erwartungen überboten, schrieb Michael Huttner am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Der Rückversicherer sei also auf dem besten Weg, das Jahresziel für den Nettogewinn zu erreichen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
