Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

547,40EUR 0,80EUR 0,15%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

12.11.2025 11:34:55

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Sowohl der Nettogewinn als auch die Solvenzquote hätten die Erwartungen überboten, schrieb Michael Huttner am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Der Rückversicherer sei also auf dem besten Weg, das Jahresziel für den Nettogewinn zu erreichen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
552,00 € 		Abst. Kursziel*:
13,95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
547,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,86%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

