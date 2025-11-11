Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|542,80EUR
|-2,00EUR
|-0,37%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rückversicherer habe ergebnisseitig vor allem mit dem operativen Gewinn positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Die erneut gesenkte Umsatzprognose sei indes enttäuschend und dürfte die Markterwartungen um rund zwei Prozent sinken lassen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
650,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
539,40 €
|
Abst. Kursziel*:
20,50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
542,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|538,80
|-1,10%
