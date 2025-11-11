Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

542,80EUR -2,00EUR -0,37%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

11.11.2025 09:45:56

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rückversicherer habe ergebnisseitig vor allem mit dem operativen Gewinn positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Die erneut gesenkte Umsatzprognose sei indes enttäuschend und dürfte die Markterwartungen um rund zwei Prozent sinken lassen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
539,40 € 		Abst. Kursziel*:
20,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
542,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

