Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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29.10.2026 21:15:14
Strategy Inc Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Strategy Inc (MSTR) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $19.11 billion, or $44.75 per share. This compares with $2.645 billion, or $8.42 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.5% to $125.427 million from $128.691 million last year.
Strategy Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.11 Bln. vs. $2.645 Bln. last year. -EPS: $44.75 vs. $8.42 last year. -Revenue: $125.427 Mln vs. $128.691 Mln last year.
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