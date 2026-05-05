Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
05.05.2026 22:30:20
Strategy Q1 Loss Widens On Higher Unrealized Bitcoin Losses
(RTTNews) - Bitcoin treasury company Strategy Inc. (MSTR) reported a significantly wider first-quarter net loss, as a sharp increase in unrealized losses on digital assets weighed heavily on earnings.
Net loss for the quarter widened to $12.77 billion, or $38.25 per share, from $4.23 billion, or $16.49 per share, in the same period last year.
The increase in losses was primarily driven by unrealized losses on digital assets totaling $14.46 billion, compared with $5.91 billion a year ago.
Revenue for the quarter rose to $124.3 million from $111.1 million last year.
The company said it held approximately 818,334 bitcoins as of early May.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)