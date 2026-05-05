WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

05.05.2026 22:30:20

Strategy Q1 Loss Widens On Higher Unrealized Bitcoin Losses

(RTTNews) - Bitcoin treasury company Strategy Inc. (MSTR) reported a significantly wider first-quarter net loss, as a sharp increase in unrealized losses on digital assets weighed heavily on earnings.

Net loss for the quarter widened to $12.77 billion, or $38.25 per share, from $4.23 billion, or $16.49 per share, in the same period last year.

The increase in losses was primarily driven by unrealized losses on digital assets totaling $14.46 billion, compared with $5.91 billion a year ago.

Revenue for the quarter rose to $124.3 million from $111.1 million last year.

The company said it held approximately 818,334 bitcoins as of early May.

