Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
11.11.2025 12:23:14
Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
A charge of almost $5 billion for late deliveries of the new 777X aircraft pushed Boeing deep into the red in the last quarter. Revenues did rebound after a catastrophic 2024 showing, but further strikes loom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
