VMware Aktie
WKN DE: A0MYC8 / ISIN: US9285634021
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01.07.2026 12:41:00
T-Mobile streitet mit Broadcom um VMware-Support
T-Mobile möchte seine große VMware-Infrastruktur noch mit den alten Lizenzen weiterbetreiben. Broadcom drängt auf den Umstieg auf Abonnements.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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