Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
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02.10.2026 14:23:35
Taylor Devices Inc Q1 Profit Drops
(RTTNews) - Taylor Devices Inc (TAYD) revealed a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $0.46 million, or $0.14 per share. This compares with $2.19 million, or $0.70 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 26.4% to $7.30 million from $9.92 million last year.
Taylor Devices Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.46 Mln. vs. $2.19 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.70 last year. -Revenue: $7.30 Mln vs. $9.92 Mln last year.
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