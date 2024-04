TecDAX aktuell: So steht der TecDAX aktuell

Der TecDAX zeigt am Freitagnachmittag eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,30 Prozent fester bei 3 309,16 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 505,719 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,067 Prozent höher bei 3 268,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 266,76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 312,82 Punkte, das Tagestief hingegen 3 268,94 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 3,82 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, lag der TecDAX noch bei 3 445,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 359,87 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 26.04.2023, mit 3 254,16 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,464 Prozent zurück. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 6,57 Prozent auf 50,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,54 Prozent auf 22,55 EUR), Nagarro SE (+ 3,15 Prozent auf 72,15 EUR), 1&1 (+ 3,02 Prozent auf 17,06 EUR) und ATOSS Software (+ 2,85 Prozent auf 252,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-2,93 Prozent auf 74,50 EUR), Kontron (-0,21 Prozent auf 19,03 EUR), MorphoSys (+ 0,07 Prozent auf 67,80 EUR), HENSOLDT (+ 0,42 Prozent auf 37,86 EUR) und CANCOM SE (+ 0,48 Prozent auf 29,22 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 277 528 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,918 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at