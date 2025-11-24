SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
DAX-Kursentwicklung 24.11.2025 09:29:31

Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

So bewegt sich der DAX heute.

Am Montag erhöht sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,74 Prozent auf 23 263,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,995 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,816 Prozent stärker bei 23 280,32 Punkten in den Montagshandel, nach 23 091,87 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 23 291,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 227,99 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Der DAX lag vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 24 239,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24 363,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der DAX mit 19 322,59 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,17 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Bayer (+ 8,16 Prozent auf 29,84 EUR), Siemens Energy (+ 4,66 Prozent auf 105,50 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 32,40 EUR), BMW (+ 2,16 Prozent auf 86,92 EUR) und Continental (+ 1,72 Prozent auf 63,82 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 1 478,50 EUR), Zalando (-0,54 Prozent auf 22,02 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 218,00 EUR) und EON SE (-0,10 Prozent auf 15,49 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 864 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,411 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 5,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Analysen zu SAP SEmehr Analysen

30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 SAP Buy UBS AG
27.10.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 152,50 0,26% adidas
BASF 44,40 0,98% BASF
Bayer 30,10 8,92% Bayer
BMW AG 86,44 1,46% BMW AG
Continental AG 63,38 0,80% Continental AG
Deutsche Börse AG 216,80 -1,00% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,52 -0,29% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 15,53 0,13% E.ON SE
Infineon AG 32,34 1,08% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 36,19 0,86% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 462,00 -2,60% Rheinmetall AG
SAP SE 207,95 1,02% SAP SE
Siemens Energy AG 104,75 1,50% Siemens Energy AG
Zalando 22,26 0,68% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 236,61 0,63%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen