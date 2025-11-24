Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am Montag erhöht sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,74 Prozent auf 23 263,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,995 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,816 Prozent stärker bei 23 280,32 Punkten in den Montagshandel, nach 23 091,87 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 23 291,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 227,99 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Der DAX lag vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 24 239,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24 363,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der DAX mit 19 322,59 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,17 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Bayer (+ 8,16 Prozent auf 29,84 EUR), Siemens Energy (+ 4,66 Prozent auf 105,50 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 32,40 EUR), BMW (+ 2,16 Prozent auf 86,92 EUR) und Continental (+ 1,72 Prozent auf 63,82 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 1 478,50 EUR), Zalando (-0,54 Prozent auf 22,02 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 218,00 EUR) und EON SE (-0,10 Prozent auf 15,49 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 864 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,411 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 5,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at