24.11.2025 09:29:31
Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen
Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,36 Prozent auf 23 358,00 Punkte an.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 222,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23 364,50 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Stand von 24 204,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 356,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, den Wert von 19 361,00 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,00 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 8,16 Prozent auf 29,84 EUR), Siemens Energy (+ 4,66 Prozent auf 105,50 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 32,40 EUR), BMW (+ 2,16 Prozent auf 86,92 EUR) und Continental (+ 1,72 Prozent auf 63,82 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 1 478,50 EUR), Zalando (-0,54 Prozent auf 22,02 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 218,00 EUR) und EON SE (-0,10 Prozent auf 15,49 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 864 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 233,411 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
