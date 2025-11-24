Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,36 Prozent auf 23 358,00 Punkte an.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 222,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23 364,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Stand von 24 204,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 356,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, den Wert von 19 361,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,00 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 8,16 Prozent auf 29,84 EUR), Siemens Energy (+ 4,66 Prozent auf 105,50 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 32,40 EUR), BMW (+ 2,16 Prozent auf 86,92 EUR) und Continental (+ 1,72 Prozent auf 63,82 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 1 478,50 EUR), Zalando (-0,54 Prozent auf 22,02 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 218,00 EUR) und EON SE (-0,10 Prozent auf 15,49 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 864 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 233,411 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at