Porsche Automobil

Index im Blick 24.11.2025 09:29:31

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,36 Prozent auf 23 358,00 Punkte an.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 222,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23 364,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Stand von 24 204,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 356,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, den Wert von 19 361,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,00 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 8,16 Prozent auf 29,84 EUR), Siemens Energy (+ 4,66 Prozent auf 105,50 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 32,40 EUR), BMW (+ 2,16 Prozent auf 86,92 EUR) und Continental (+ 1,72 Prozent auf 63,82 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 1 478,50 EUR), Zalando (-0,54 Prozent auf 22,02 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 218,00 EUR) und EON SE (-0,10 Prozent auf 15,49 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 864 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 233,411 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen

12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
22.10.25 Porsche Automobil Hold Warburg Research
01.10.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

BASF 44,33 0,82% BASF
Bayer 30,04 8,70% Bayer
BMW AG 86,52 1,55% BMW AG
Continental AG 63,34 0,73% Continental AG
Deutsche Börse AG 217,00 -0,91% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,53 -0,25% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 15,54 0,19% E.ON SE
Infineon AG 32,42 1,33% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 36,20 0,89% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 461,00 -2,66% Rheinmetall AG
SAP SE 208,35 1,21% SAP SE
Siemens Energy AG 105,90 2,62% Siemens Energy AG
Zalando 22,29 0,81% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 271,50 -0,01%

ATX und DAX deutlich höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

