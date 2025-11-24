DAX aktuell: Pluszeichen im DAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent stärker bei 23 178,66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,995 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,816 Prozent auf 23 280,32 Punkte an der Kurstafel, nach 23 091,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 392,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 166,55 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 239,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 363,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, den Stand von 19 322,59 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,75 Prozent zu. Bei 24 771,34 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Bayer (+ 9,86 Prozent auf 30,31 EUR), Siemens Energy (+ 3,82 Prozent auf 104,65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,60 Prozent auf 41,19 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 86,38 EUR) und Infineon (+ 1,42 Prozent auf 32,15 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-4,24 Prozent auf 1 455,00 EUR), Deutsche Börse (-1,64 Prozent auf 215,30 EUR), Allianz (-0,80 Prozent auf 360,20 EUR), Airbus SE (-0,72 Prozent auf 201,20 EUR) und MTU Aero Engines (-0,66 Prozent auf 346,30 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 125 833 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 5,83 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

