Schwache Performance in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit leichter.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,36 Prozent leichter bei 23 190,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 393,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 23 164,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 204,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, einen Stand von 24 356,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der LUS-DAX mit 19 361,00 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 16,16 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 9,86 Prozent auf 30,31 EUR), Siemens Energy (+ 3,82 Prozent auf 104,65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,60 Prozent auf 41,19 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 86,38 EUR) und Infineon (+ 1,42 Prozent auf 32,15 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-4,24 Prozent auf 1 455,00 EUR), Deutsche Börse (-1,64 Prozent auf 215,30 EUR), Allianz (-0,80 Prozent auf 360,20 EUR), Airbus SE (-0,72 Prozent auf 201,20 EUR) und MTU Aero Engines (-0,66 Prozent auf 346,30 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 125 833 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 233,411 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

