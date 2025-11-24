Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
24.11.2025 12:26:40
Schwache Performance in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags
Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,36 Prozent leichter bei 23 190,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 393,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 23 164,50 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 204,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, einen Stand von 24 356,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der LUS-DAX mit 19 361,00 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 16,16 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 9,86 Prozent auf 30,31 EUR), Siemens Energy (+ 3,82 Prozent auf 104,65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,60 Prozent auf 41,19 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 86,38 EUR) und Infineon (+ 1,42 Prozent auf 32,15 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-4,24 Prozent auf 1 455,00 EUR), Deutsche Börse (-1,64 Prozent auf 215,30 EUR), Allianz (-0,80 Prozent auf 360,20 EUR), Airbus SE (-0,72 Prozent auf 201,20 EUR) und MTU Aero Engines (-0,66 Prozent auf 346,30 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 125 833 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 233,411 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|08:49
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|202,35
|-0,39%
|Allianz
|362,30
|-0,55%
|BASF
|44,08
|0,25%
|Bayer
|30,60
|10,73%
|BMW AG
|86,40
|1,41%
|Deutsche Börse AG
|216,10
|-1,32%
|E.ON SE
|15,52
|0,10%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,19
|1,48%
|Infineon AG
|32,40
|1,25%
|MTU Aero Engines AG
|348,80
|-0,20%
|Porsche Automobil Holding SE
|36,03
|0,42%
|Rheinmetall AG
|1 463,00
|-2,53%
|SAP SE
|207,75
|0,92%
|Siemens Energy AG
|106,15
|2,86%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 258,50
|-0,07%