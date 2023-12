TecDAX aktuell: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

Am Donnerstag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 3 210,41 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 483,675 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,303 Prozent tiefer bei 3 219,01 Punkten in den Handel, nach 3 228,80 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 209,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 219,31 Einheiten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,107 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.11.2023, wies der TecDAX einen Stand von 2 972,92 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.09.2023, einen Stand von 3 109,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.12.2022, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 028,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 10,45 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 1,19 Prozent auf 23,90 EUR), QIAGEN (+ 0,76 Prozent auf 38,69 EUR), ADTRAN (+ 0,66 Prozent auf 6,08 USD), Kontron (+ 0,28 Prozent auf 21,52 EUR) und freenet (+ 0,23 Prozent auf 25,64 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,27 Prozent auf 28,50 EUR), Siltronic (-2,06 Prozent auf 80,80 EUR), SMA Solar (-2,02 Prozent auf 60,55 EUR), EVOTEC SE (-1,99 Prozent auf 18,44 EUR) und Nordex (-1,98 Prozent auf 10,14 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 943 755 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 172,110 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at