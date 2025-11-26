Deutsche Telekom Aktie
|TecDAX-Marktbericht
|
26.11.2025 12:27:23
Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell
Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,05 Prozent auf 3 498,71 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 549,511 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,218 Prozent höher bei 3 504,60 Punkten in den Handel, nach 3 496,96 Punkten am Vortag.
Bei 3 517,23 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 480,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 3 727,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, notierte der TecDAX bei 3 757,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der TecDAX bei 3 402,82 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 1,81 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 4,35 Prozent auf 46,04 EUR), EVOTEC SE (+ 3,81 Prozent auf 5,72 EUR), TeamViewer (+ 3,33) Prozent auf 5,75 EUR), Nordex (+ 2,65 Prozent auf 26,38 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,71 Prozent auf 17,54 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen PNE (-1,54 Prozent auf 9,57 EUR), SMA Solar (-1,14 Prozent auf 31,20 EUR), Sartorius vz (-0,99 Prozent auf 240,80 EUR), United Internet (-0,71 Prozent auf 25,14 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,43 Prozent auf 32,50 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 857 186 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 236,257 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|18,03
|1,98%
|Deutsche Telekom AG
|27,59
|-0,18%
|EVOTEC SE
|5,70
|0,32%
|freenet AG
|28,32
|-0,07%
|Nordex AG
|26,60
|1,06%
|PNE AG
|9,86
|0,41%
|SAP SE
|207,75
|0,34%
|Sartorius AG Vz.
|242,80
|0,71%
|Siemens Healthineers AG
|42,34
|-0,38%
|Siltronic AG
|47,34
|0,85%
|SMA Solar AG
|31,22
|0,06%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|32,84
|0,55%
|TeamViewer
|5,66
|0,62%
|United Internet AG
|24,94
|0,08%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 522,01
|-0,18%
