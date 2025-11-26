Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Am Mittwochmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,05 Prozent auf 3 498,71 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 549,511 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,218 Prozent höher bei 3 504,60 Punkten in den Handel, nach 3 496,96 Punkten am Vortag.

Bei 3 517,23 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 480,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 3 727,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, notierte der TecDAX bei 3 757,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der TecDAX bei 3 402,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 1,81 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 4,35 Prozent auf 46,04 EUR), EVOTEC SE (+ 3,81 Prozent auf 5,72 EUR), TeamViewer (+ 3,33) Prozent auf 5,75 EUR), Nordex (+ 2,65 Prozent auf 26,38 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,71 Prozent auf 17,54 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen PNE (-1,54 Prozent auf 9,57 EUR), SMA Solar (-1,14 Prozent auf 31,20 EUR), Sartorius vz (-0,99 Prozent auf 240,80 EUR), United Internet (-0,71 Prozent auf 25,14 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,43 Prozent auf 32,50 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 857 186 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 236,257 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at