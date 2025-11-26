Deutsche Telekom Aktie

TecDAX-Marktbericht 26.11.2025 12:27:23

Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Am Mittwochmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,05 Prozent auf 3 498,71 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 549,511 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,218 Prozent höher bei 3 504,60 Punkten in den Handel, nach 3 496,96 Punkten am Vortag.

Bei 3 517,23 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 480,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 3 727,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, notierte der TecDAX bei 3 757,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der TecDAX bei 3 402,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 1,81 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 4,35 Prozent auf 46,04 EUR), EVOTEC SE (+ 3,81 Prozent auf 5,72 EUR), TeamViewer (+ 3,33) Prozent auf 5,75 EUR), Nordex (+ 2,65 Prozent auf 26,38 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,71 Prozent auf 17,54 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen PNE (-1,54 Prozent auf 9,57 EUR), SMA Solar (-1,14 Prozent auf 31,20 EUR), Sartorius vz (-0,99 Prozent auf 240,80 EUR), United Internet (-0,71 Prozent auf 25,14 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,43 Prozent auf 32,50 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 857 186 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 236,257 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

07:57 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
14.11.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
13.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX startet tiefer - DAX zum Auftakt wenig verändert -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen nur wenig Bewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
