TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt letztendlich ab

Kaum verändert zeigte sich der TecDAX am ersten Tag der Woche.

Letztendlich beendete der TecDAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 3 421,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 527,912 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 3 422,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 423,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 432,98 Punkte, das Tagestief hingegen 3 409,91 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Wert von 3 394,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 324,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 3 222,27 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,91 Prozent zu. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 10,08 Prozent auf 40,84 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,27 Prozent auf 39,50 EUR), Energiekontor (+ 3,18 Prozent auf 71,40 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,23 Prozent auf 37,78 EUR) und freenet (+ 1,19 Prozent auf 25,42 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Sartorius vz (-2,96 Prozent auf 370,40 EUR), SMA Solar (-2,00 Prozent auf 53,90 EUR), United Internet (-1,83 Prozent auf 20,42 EUR), Nordex (-1,79 Prozent auf 12,06 EUR) und Kontron (-1,18 Prozent auf 21,74 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 537 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,427 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at