TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 58,30 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 171,527 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 308,75 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 24.10.2025 auf 36,78 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,91 Prozent.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde am Markt mit 703,07 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at