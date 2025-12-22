Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Lohnendes Drägerwerk-Investment?
|
22.12.2025 10:04:06
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Drägerwerk-Papier bei 61,90 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, befänden sich nun 16,155 Drägerwerk-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Drägerwerk-Anteile wären am 19.12.2025 1 085,62 EUR wert, da der Schlussstand 67,20 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,56 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Drägerwerk eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Drägerwerk
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.mehr Analysen
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|67,10
|0,45%