Drägerwerk vz. Aktie

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

Lohnendes Drägerwerk-Investment? 22.12.2025 10:04:06

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Drägerwerk-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Drägerwerk-Papier bei 61,90 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, befänden sich nun 16,155 Drägerwerk-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Drägerwerk-Anteile wären am 19.12.2025 1 085,62 EUR wert, da der Schlussstand 67,20 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,56 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Drägerwerk eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Drägerwerk

