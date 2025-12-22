HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 22.12.2025 09:29:03

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am Morgen aufwärts.

Am Montag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,41 Prozent stärker bei 3 581,50 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 563,107 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,183 Prozent auf 3 573,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 566,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 573,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 581,67 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 409,22 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 628,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 413,81 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,22 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 3,25 Prozent auf 17,17 EUR), Infineon (+ 2,05 Prozent auf 36,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,00 Prozent auf 39,80 EUR), SMA Solar (+ 1,61 Prozent auf 32,84 EUR) und ATOSS Software (+ 1,06 Prozent auf 114,60 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Drägerwerk (-1,04 Prozent auf 66,50 EUR), freenet (-0,75 Prozent auf 29,22 EUR), Ottobock (-0,54 Prozent auf 64,60 EUR), HENSOLDT (-0,48 Prozent auf 73,25 EUR) und Eckert Ziegler (-0,42 Prozent auf 14,31 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 210 463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 237,737 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,64 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Ottobockmehr Nachrichten