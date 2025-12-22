HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Kursentwicklung im Fokus
|
22.12.2025 09:29:03
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
Am Montag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,41 Prozent stärker bei 3 581,50 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 563,107 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,183 Prozent auf 3 573,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 566,78 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 573,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 581,67 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 409,22 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 628,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 413,81 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,22 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 3,25 Prozent auf 17,17 EUR), Infineon (+ 2,05 Prozent auf 36,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,00 Prozent auf 39,80 EUR), SMA Solar (+ 1,61 Prozent auf 32,84 EUR) und ATOSS Software (+ 1,06 Prozent auf 114,60 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Drägerwerk (-1,04 Prozent auf 66,50 EUR), freenet (-0,75 Prozent auf 29,22 EUR), Ottobock (-0,54 Prozent auf 64,60 EUR), HENSOLDT (-0,48 Prozent auf 73,25 EUR) und Eckert Ziegler (-0,42 Prozent auf 14,31 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 210 463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 237,737 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,64 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
