AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Marktbericht
|
22.12.2025 17:59:06
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent fester bei 3 594,19 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 563,107 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,183 Prozent höher bei 3 573,32 Punkten in den Montagshandel, nach 3 566,78 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 595,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 569,89 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 409,22 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Stand von 3 628,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Stand von 3 413,81 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 4,59 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 4,21 Prozent auf 33,68 EUR), TeamViewer (+ 3,12 Prozent auf 5,95 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 36,67 EUR), AIXTRON SE (+ 2,32 Prozent auf 17,01 EUR) und Drägerwerk (+ 1,79 Prozent auf 68,40 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-1,82 Prozent auf 27,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,72 Prozent auf 38,74 EUR), freenet (-0,68 Prozent auf 29,24 EUR), Siltronic (-0,35 Prozent auf 45,90 EUR) und 1&1 (-0,21 Prozent auf 24,30 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 871 699 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,64 erwartet. Mit 7,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:59
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
17:59
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)