Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent fester bei 3 594,19 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 563,107 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,183 Prozent höher bei 3 573,32 Punkten in den Montagshandel, nach 3 566,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 595,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 569,89 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 409,22 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Stand von 3 628,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Stand von 3 413,81 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 4,59 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 4,21 Prozent auf 33,68 EUR), TeamViewer (+ 3,12 Prozent auf 5,95 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 36,67 EUR), AIXTRON SE (+ 2,32 Prozent auf 17,01 EUR) und Drägerwerk (+ 1,79 Prozent auf 68,40 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-1,82 Prozent auf 27,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,72 Prozent auf 38,74 EUR), freenet (-0,68 Prozent auf 29,24 EUR), Siltronic (-0,35 Prozent auf 45,90 EUR) und 1&1 (-0,21 Prozent auf 24,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 871 699 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,64 erwartet. Mit 7,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at