Elmos Semiconductor Aktie

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Frühes Investment 24.11.2025 10:04:16

TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Elmos Semiconductor-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Elmos Semiconductor-Anteile an diesem Tag bei 26,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 374,532 Elmos Semiconductor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers auf 88,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 183,52 EUR wert. Damit wäre die Investition 231,84 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Elmos Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Elmos Semiconductor-Papiers fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Elmos Semiconductor-Aktie bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductormehr Analysen

05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.09.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Elmos Semiconductor 89,30 -2,30% Elmos Semiconductor

