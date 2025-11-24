Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Frühes Investment
|
24.11.2025 10:04:16
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Elmos Semiconductor-Anteile an diesem Tag bei 26,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 374,532 Elmos Semiconductor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers auf 88,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 183,52 EUR wert. Damit wäre die Investition 231,84 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Elmos Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Elmos Semiconductor-Papiers fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Elmos Semiconductor-Aktie bei 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Elmos Semiconductormehr Analysen
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|89,30
|-2,30%