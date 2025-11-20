Deutsche Telekom Aktie
Gewinne in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Plus
Letztendlich kletterte der TecDAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 3 436,71 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543,199 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,517 Prozent fester bei 3 438,67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 420,99 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 472,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 435,58 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 3,09 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 756,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 756,68 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 20.11.2024, einen Stand von 3 317,81 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,003 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Punkten.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit QIAGEN (+ 3,60 Prozent auf 39,44 EUR), Nagarro SE (+ 3,51 Prozent auf 67,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,38 Prozent auf 35,46 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,65 Prozent auf 92,50 EUR) und IONOS (+ 1,13 Prozent auf 26,90 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen TeamViewer (-1,96 Prozent auf 5,51 EUR), SMA Solar (-1,55 Prozent auf 34,30 EUR), Eckert Ziegler (-1,47 Prozent auf 15,44 EUR), Siltronic (-1,35 Prozent auf 43,88 EUR) und AIXTRON SE (-1,14 Prozent auf 17,40 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 895 490 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,809 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,56 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
