United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable United Internet-Investition? 10.11.2025 10:03:57

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in United Internet-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die United Internet-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der United Internet-Anteile betrug an diesem Tag 29,98 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,356 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 879,92 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 07.11.2025 auf 26,38 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12,01 Prozent verkleinert.

Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,56 Mrd. Euro. Das United Internet-IPO fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Das United Internet-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten