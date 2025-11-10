United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Profitable United Internet-Investition?
|
10.11.2025 10:03:57
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die United Internet-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der United Internet-Anteile betrug an diesem Tag 29,98 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,356 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 879,92 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 07.11.2025 auf 26,38 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12,01 Prozent verkleinert.
Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,56 Mrd. Euro. Das United Internet-IPO fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Das United Internet-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
08:05
|United Internet steigert Umsatz - Ausblick bestätigt ohne Sedo (Dow Jones)
|
07:30
|EQS-News: United Internet with successful first nine months of 2025 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: United Internet mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2025 (EQS Group)
|
10.11.25
|TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)