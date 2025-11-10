TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in United Internet-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die United Internet-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der United Internet-Anteile betrug an diesem Tag 29,98 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,356 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 879,92 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 07.11.2025 auf 26,38 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12,01 Prozent verkleinert.

Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,56 Mrd. Euro. Das United Internet-IPO fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Das United Internet-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at