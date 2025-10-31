XETRA-Handel So performt der TecDAX aktuell

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,64 Prozent leichter bei 3 626,93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 585,253 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,086 Prozent auf 3 647,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 650,45 Punkten am Vortag.

Bei 3 647,91 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 622,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 3,14 Prozent. Der TecDAX notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 3 648,46 Punkten. Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 3 851,47 Punkten. Der TecDAX wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, mit 3 302,24 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 5,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 2,31 Prozent auf 13,72 EUR), HENSOLDT (+ 1,58 Prozent auf 93,25 EUR), PNE (+ 0,55) Prozent auf 10,90 EUR), Kontron (+ 0,53 Prozent auf 22,70 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,32 Prozent auf 43,74 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-3,49 Prozent auf 25,96 EUR), United Internet (-2,76 Prozent auf 26,74 EUR), Siltronic (-2,76 Prozent auf 54,65 EUR), IONOS (-2,38 Prozent auf 30,80 EUR) und 1&1 (-2,06 Prozent auf 21,35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 229 507 Aktien gehandelt. Mit 257,150 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,50 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

