TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Internet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das United Internet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen United Internet-Anteile an diesem Tag bei 18,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die United Internet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,291 United Internet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141,48 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 31.10.2025 auf 26,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,48 Prozent gesteigert.

United Internet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,62 Mrd. Euro. United Internet-Anteile wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das United Internet-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at