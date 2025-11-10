ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kennzahlen im Überblick 10.11.2025 18:49:00

Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von United Internet.

United Internet präsentiert in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,206 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 EUR erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll United Internet nach der Prognose von 1 Analyst 1,61 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,29 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,280 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 6,47 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 6,33 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

United Internet-Aktie legt weiter zu - neues Hoch seit Juni 2022

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten