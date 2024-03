TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das ATOSS Software-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 157,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 63,613 ATOSS Software-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.03.2024 17 016,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 267,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,17 Prozent angewachsen.

Alle ATOSS Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,13 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 wagte die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der ATOSS Software-Aktie bei 31,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at