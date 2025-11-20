ATOSS Software Aktie
|107,20EUR
|0,40EUR
|0,37%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ist nach einer Online-Roadshow mit dem Finanzchef zuversichtlich, dass das Geschäft 2026 wieder Fahrt aufnimmt. Einstellungen und Investitionen aus diesem Jahr sollten dazu beitragen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
