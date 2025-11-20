ATOSS Software Aktie

107,20EUR 0,40EUR 0,37%
ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

20.11.2025 11:53:49

ATOSS Software Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ist nach einer Online-Roadshow mit dem Finanzchef zuversichtlich, dass das Geschäft 2026 wieder Fahrt aufnimmt. Einstellungen und Investitionen aus diesem Jahr sollten dazu beitragen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
106,60 € 		Abst. Kursziel*:
31,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
107,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,60%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

