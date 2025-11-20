FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ist nach einer Online-Roadshow mit dem Finanzchef zuversichtlich, dass das Geschäft 2026 wieder Fahrt aufnimmt. Einstellungen und Investitionen aus diesem Jahr sollten dazu beitragen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck



