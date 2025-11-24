ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|ATOSS Software-Investment im Blick
|
24.11.2025 10:04:16
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das ATOSS Software-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 119,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 83,472 ATOSS Software-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (106,20 EUR), wäre die Investition nun 8 864,77 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,35 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ATOSS Software eine Börsenbewertung in Höhe von 1,69 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 wurden ATOSS Software-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der ATOSS Software-Aktie belief sich damals auf 31,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
