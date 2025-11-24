ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
ATOSS Software-Investment im Blick 24.11.2025 10:04:16

TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in ATOSS Software-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das ATOSS Software-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 119,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 83,472 ATOSS Software-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (106,20 EUR), wäre die Investition nun 8 864,77 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,35 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ATOSS Software eine Börsenbewertung in Höhe von 1,69 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 wurden ATOSS Software-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der ATOSS Software-Aktie belief sich damals auf 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ATOSS Software AGmehr Nachrichten

Analysen zu ATOSS Software AGmehr Analysen

20.11.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.10.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 107,80 1,32% ATOSS Software AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen