TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bechtle-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 52,53 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 190,355 Bechtle-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bechtle-Aktien wären am 03.06.2025 7 343,91 EUR wert, da der Schlussstand 38,58 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 26,56 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle belief sich zuletzt auf 4,86 Mrd. Euro. Die Bechtle-Aktie wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Bechtle-Anteils auf 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at