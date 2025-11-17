Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Anlage 17.11.2025 10:03:54

TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Elmos Semiconductor gewesen.

Elmos Semiconductor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Elmos Semiconductor-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,889 Elmos Semiconductor-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 92,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 654,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,47 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Elmos Semiconductor einen Börsenwert von 1,59 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wurden Elmos Semiconductor-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers belief sich damals auf 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten