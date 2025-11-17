TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Elmos Semiconductor gewesen.

Elmos Semiconductor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Elmos Semiconductor-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,889 Elmos Semiconductor-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 92,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 654,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,47 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Elmos Semiconductor einen Börsenwert von 1,59 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wurden Elmos Semiconductor-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers belief sich damals auf 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at