TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Elmos Semiconductor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Elmos Semiconductor-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Anteile betrug an diesem Tag 14,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 714,286 Elmos Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 52 214,29 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 09.08.2024 auf 73,10 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 422,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Elmos Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 1,25 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wurden Elmos Semiconductor-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag damals bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at