Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Kaum bewegt zeigte sich der SDAX zum Handelsschluss.

Der SDAX ging nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 16 826,05 Punkten aus dem Mittwochshandel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 83,976 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,063 Prozent leichter bei 16 847,13 Punkten, nach 16 857,79 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 16 775,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 870,59 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,792 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 15 982,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, notierte der SDAX bei 16 535,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, stand der SDAX bei 14 120,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,16 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit PATRIZIA SE (+ 10,93 Prozent auf 8,22 EUR), SMA Solar (+ 4,27 Prozent auf 37,10 EUR), JOST Werke (+ 3,47 Prozent auf 53,60 EUR), EVOTEC SE (+ 2,47 Prozent auf 5,23 EUR) und Hypoport SE (+ 2,38 Prozent auf 129,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Elmos Semiconductor (-4,46 Prozent auf 96,30 EUR), Formycon (-3,75 Prozent auf 23,10 EUR), Dürr (-2,80 Prozent auf 20,85 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,35 Prozent auf 1,91 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,74 Prozent auf 38,32 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 864 954 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 7,276 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie hat mit 2,69 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

