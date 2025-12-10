Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,50 Prozent auf 3 566,02 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 560,638 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,079 Prozent leichter bei 3 580,97 Punkten in den Handel, nach 3 583,79 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 560,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 588,35 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 496,69 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 10.09.2025, einen Stand von 3 600,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 552,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 3,77 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 8,04 Prozent auf 28,50 EUR), SMA Solar (+ 4,27 Prozent auf 37,10 EUR), EVOTEC SE (+ 2,47 Prozent auf 5,23 EUR), Nagarro SE (+ 2,10 Prozent auf 77,75 EUR) und PNE (+ 1,83 Prozent auf 10,04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Elmos Semiconductor (-4,46 Prozent auf 96,30 EUR), Infineon (-2,12 Prozent auf 36,71 EUR), HENSOLDT (-2,09 Prozent auf 72,50 EUR), Siemens Healthineers (-1,85 Prozent auf 42,99 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,79 Prozent auf 42,84 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 244 729 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 239,218 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

