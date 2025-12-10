Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Kursverlauf
|
10.12.2025 17:59:08
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten
Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,50 Prozent auf 3 566,02 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 560,638 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,079 Prozent leichter bei 3 580,97 Punkten in den Handel, nach 3 583,79 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 560,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 588,35 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 496,69 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 10.09.2025, einen Stand von 3 600,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 552,26 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 3,77 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 8,04 Prozent auf 28,50 EUR), SMA Solar (+ 4,27 Prozent auf 37,10 EUR), EVOTEC SE (+ 2,47 Prozent auf 5,23 EUR), Nagarro SE (+ 2,10 Prozent auf 77,75 EUR) und PNE (+ 1,83 Prozent auf 10,04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Elmos Semiconductor (-4,46 Prozent auf 96,30 EUR), Infineon (-2,12 Prozent auf 36,71 EUR), HENSOLDT (-2,09 Prozent auf 72,50 EUR), Siemens Healthineers (-1,85 Prozent auf 42,99 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,79 Prozent auf 42,84 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 244 729 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 239,218 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: