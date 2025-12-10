Siemens Healthineers Aktie
10.12.2025 15:59:31
TecDAX-Handel aktuell: So performt der TecDAX aktuell
Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent schwächer bei 3 564,02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 560,638 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,079 Prozent auf 3 580,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 583,79 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 560,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 588,35 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, stand der TecDAX noch bei 3 496,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 600,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 552,26 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,71 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 7,28 Prozent auf 28,30 EUR), SMA Solar (+ 3,43 Prozent auf 36,80 EUR), EVOTEC SE (+ 3,06 Prozent auf 5,26 EUR), PNE (+ 2,03 Prozent auf 10,06 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,93 Prozent auf 17,97 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-3,87 Prozent auf 96,90 EUR), HENSOLDT (-3,78 Prozent auf 71,25 EUR), Siemens Healthineers (-1,78 Prozent auf 43,02 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,65 Prozent auf 42,90 EUR) und Infineon (-1,37 Prozent auf 36,99 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 902 905 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,218 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
