TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kontron-Anteile an diesem Tag 15,74 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63,532 Kontron-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 482,85 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 24.11.2025 auf 23,34 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 482,85 EUR, was einer positiven Performance von 48,28 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Kontron eine Marktkapitalisierung von 1,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at