Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentabler Nemetschek SE-Einstieg? 28.08.2025 10:03:29

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien verdienen können.

Am 28.08.2022 wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 61,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,255 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 118,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 932,70 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 93,27 Prozent vermehrt.

Nemetschek SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,73 Mrd. Euro. Das Nemetschek SE-IPO fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SEmehr Analysen

06.08.25 Nemetschek Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Nemetschek Neutral UBS AG
04.08.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Nemetschek Add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nemetschek SE 119,10 0,25% Nemetschek SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:47 Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025
27.08.25 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt verbuchen am Donnerstag Gewinne. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen