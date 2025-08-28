TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien verdienen können.

Am 28.08.2022 wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 61,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,255 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 118,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 932,70 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 93,27 Prozent vermehrt.

Nemetschek SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,73 Mrd. Euro. Das Nemetschek SE-IPO fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

